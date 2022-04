Gli ultras del Livorno sventolano le bandiere del Donbass in curva

Lenny Bottai, storico esponente della curva amaranto ed ex segretario del Partito Comunista livornese, ha chiarato subito la sua posizione e ha scritto sui social: "Abbiamo sostenuto quella parte che patisce la guerra da otto anni e che oggi nessuno vuole riconoscere come vittima primaria di una guerra perpetrata dal governo ucraino, sponsorizzato come pacifista e parte offesa”. Poi ha continuato: “ Facciamo una guerra per procura degli americani che però stanno al caldo. Noi siamo contro la guerra tutta: o pace sempre, oppure ci prendiamo in giro. E allora l’indipendenza dell’Ucraina è giusta, ma niente basi Nato alle porte di Putin perché questo vorrebbe dire tornare alla guerra fredda e noi non lo vogliamo".

Il sindaco di Livorno non ha preso le distanze dagli ultras

Lo stesso Salvetti ha voluto chiarire il proprio punto di vista in aula consiliare con un discorso in cui ha ammesso di aver provato un senso di disagio visto che condanna la Russia di Putin, facendo però anche cenno ai "crimini che da anni si stanno commettendo in Donbass". Alla fine il sindaco non ha preso le distanze dalle posizioni degli ultras ma ha voluto sottolineare l'assenza della politica in una giornata così importante come è stata quella del 25 aprile: "Mesi fa si è svolta la cerimonia del giorno del ricordo per le vittime dalmato istriane”, ha dichiarato Salvetti, “in quell'occasione le componenti politiche di destra erano lì schierate e dicevano che tutti i morti sono uguali. Beh, mi aspettavo di vederli anche ad onorare la memoria dei morti per la liberazione del 25 aprile. Di loro però non c'era nessuno e quest'assenza è ingiustificata e i livornesi lo hanno notato", ha concluso il sindaco di Livorno.