Meteo, ancora qualche giorno di tempo incerto

Occhi puntati al Nord dove in questi giorni il tempo è stato spesso piovoso guastando in qualche caso il Ponte festivo, creando veri e propri disagi in altri. La causa del maltempo è da attribuire alla presenza di un vortice ciclonico che continua a pilotare perturbazioni sulle regioni settentrionali. Anche nei prossimi giorni il Nord sarà preda di improvvisi rovesci, temporali, alternati a pause più asciutte. Sotto osservazione saranno in particolare le Alpi e le Prealpi ma anche l'alta Val Padana, mentre al Centro pioverà sulle zone interne della Toscana, Marche e Umbria. Piogge pressoché assenti al Sud.

Scenario diverso da mercoledì

L’alta pressione africana è pronta a salire di latitudine per raggiungere il nostro Paese. Lo scenario meteo quindi cambierà radicalmente e vedrà come grande protagonista il sole su tutte le regioni. Il clima diventerà via via più caldo e piacevole (anche al mattino). L’aumento delle temperature sarà graduale e dai primi di maggio i termometri saliranno anche oltre i 26-27 gradi. Sarà il primo accenno d’estate che potrebbe durare per diversi giorni.