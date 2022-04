Covid, Costa a Sky TG24: “Obiettivo è convivenza, non contagio zero”

Secondo il sottosegretario alla Salute il governo arriverà a una sintesi durante la prossima settimana. “Personalmente mi auguro che si vada nella direzione di una raccomandazione, quindi non più di un obbligo”, ha detto. “Negli italiani c’è una consapevolezza diversa, è il momento della fiducia”. Concorde nel mantenere l’obbligo in alcuni ambiti più affollati come mezzi di trasporto, cinema e supermercati

“La riflessione in merito all’utilizzo della mascherina al chiuso è ancora in corso nel governo. È vero che i numeri dei contagi sono ancora alti ma la pressione sugli ospedali registra numeri assolutamente gestibili”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Progress su Sky TG24. “Proprio guardando alla situazione pandemica, credo che l'obiettivo sia quello di arrivare a una convivenza con il virus, che non produca una pressione sui nostri ospedali”. Per quanto riguarda l’obbligo delle mascherine al chiuso, “personalmente mi auguro che si vada nella direzione di una raccomandazione, quindi non più di un obbligo”, ha ribadito il sottosegretario alla Salute.

“Bisogna considerare che in questi due anni da parte dei cittadini vi è una consapevolezza diversa, una responsabilità diversa. Facciamo l'esempio delle mascherine all'aperto: nonostante abbiamo tolto l'obbligo ormai da tempo continuiamo a vedere cittadini che indossano la mascherina in luoghi affollati come le piazze. Una riflessione ovviamente è quella di mantenerla ancora in alcune situazioni specifiche: pensiamo ai mezzi di trasporto, ai supermercati e cinema, quei luoghi dove ovviamente vi è un'alta concentrazione di persone. Credo che sia giunto il momento di dare fiducia agli italiani dopo due anni di regole e di restrizioni, credo che sia giusto fare questo passo", ha affermato.

Mascherine al chiuso: “Obiettivo non è contagio zero ma convivenza”

“Durante la prossima settimana arriveremo a una sintesi, ma vorrei chiarire che l'obiettivo non può essere il contagio zero. L'obiettivo è arrivare a una convivenza con questa pandemia. Come dicono i medici oggi la pressione sui nostri ospedali è gestibile quindi credo che sia giusto fare quell'ulteriore passo che ci avvicina alla normalità”, ha sottolineato Costa. “Tra l'altro chi oggi rischia ancora di più di finire in terapia intensiva non sono solamente gli immunodepressi o le persone che hanno altre patologie, ma purtroppo sono ancora quei cittadini che hanno deciso irresponsabilmente di non vaccinarsi. Fortunatamente siamo di fronte al 92% di cittadini che invece ha deciso di vaccinarsi ed è proprio per questo che oggi possiamo ragionare di tornare alla normalità e fare una riflessione anche sulle mascherine al chiuso”.

“Quarta dose poco partecipata, dobbiamo insistere”

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione per la quarta dose che sta ricevendo poca partecipazione, Costa afferma che “i numeri non sono certamente positivi, dobbiamo insistere con il veicolare il messaggio che è fondamentale per i soggetti più fragili”, ha affermato. “Così come dobbiamo insistere con tutti quei cittadini che devono ricevere la terza dose. Nonostante ci sia un allentamento delle misure restrittive, devono procedere alla somministrazione della terza dose perché è proprio quella che ci protegge di più delle conseguenze gravi della malattia”, ha chiarito il sottosegretario.