Reggio Emilia, trovato cadavere con taglio alla gola

Il cadavere di un uomo con un taglio alla gola è stato trovato questa mattina intorno alle 10 in centro a Reggio Emilia, nella galleria della Bnl che si affaccia su via Emilia Santo Stefano. L’uomo, classe 1973, aveva con sé un passaporto albanese e un coltello tra le mani. Sono in corso gli accertamenti e al momento si valutano varie ipotesi. Gli inquirenti considerano l'omicidio ma anche il suicidio. Da verificare se il coltello impugnato dall'uomo sia l'arma del delitto o se sia stato usato come tentativo di difesa. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia e del nucleo investigativo. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Iacopo Berardi.