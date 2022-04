Bimbo ricoverato per salmonella a Ravenna, sequestrato ovetto Kinder

A Ravenna un bambino di 12 anni ha cominciato ad accusare dolori dopo aver mangiato della cioccolata. Portato in ospedale, i medici gli hanno diagnosticato la salmonella (CHE COSA È). Ora, in seguito all’esposto presentato dalla famiglia, si attendono le analisi sull’ovetto Kinder sequestrato dopo l’intervento dei Nas. A raccontare questa vicenda è il Corriere della Romagna, che spiega come l’ovetto fosse stato acquistato dai genitori del 12enne circa due settimane fa in un supermercato di Ravenna. Il bambino intanto è stato già dimesso dall’ospedale e le sue condizioni non destano preoccupazione.