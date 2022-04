L'orso Juan Carrito torna a Roccaraso, ha lasciato i boschi dopo 18 gg

L'orso bruno marsicano Juan Carrito, simbolo del Parco dell'Abruzzo, torna in paese. L'ultimo avvistamento alla stazione di Roccaraso, dopo aver trascorso 18 giorni sul massiccio della Maiella ascolta articolo Condividi

L'orso Juan Carrito è tornato a frequentare il centro abitato di Roccaraso dopo aver traslocato per una ventina di giorni sul massiccio della Maiella. Il 25 marzo l'orso bruno marsicano del Parco del Molise e dell’Abruzzo è stato rilasciato in mezzo alla natura tramite un’operazione dei tecnici del Parco Nazionale della Maiella in collaborazione con i Carabinieri Forestali.

L'ultimo avvistamento Da sabato scorso i tecnici del Parco della Maiella hanno rilevato, tramite il collare satellitare, lo spostamento dell'orso verso i territori dei comuni di Pescocostanzo e Rivisondoli dove è stato avvistato da proprietari di una masseria. Dopo un paio di giorni trascorsi tra i boschi l'orso si è fatto vedere nei pressi della stazione di Roccaraso destando paura tra la gente.

Esperimento fallito La fase di sperimentazione si può dire conclusa. Il ritorno a Roccaraso era stato messo in conto. Anche se l’esperimento è fallito la traslocazione sperimentale sulla Maiella ha fornito nuovi elementi di valutazione per la tutela dell’orso marsicano. L'obiettivo è fare tutto il possibile per consentire a Juan Carrito di coesistere con l'uomo.

L'orso bruno marsicano - ©Getty