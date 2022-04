Antitrust multa Caronte&Tourist, prezzi troppo alti su stretto Messina

Secondo l'Autorità la società sanzionata è in posizione di assoluta dominanza nel traghettamento passeggeri con auto al seguito e ha sfruttato il suo potere di mercato per applicare prezzi ingiustificatamente gravosi per i consumatori

Quasi 4 milioni di euro di multa per i prezzi troppo alti sullo stretto di Messina. L 'Antitrust ha irrogato una sanzione di oltre 3,7 milioni di euro alla società Caronte & Tourist. Secondo quanto accertato, la società sanzionata è in posizione di assoluta dominanza nel traghettamento passeggeri con auto al seguito sullo Stretto di Messina, e ha sfruttato il suo potere di mercato per applicare prezzi ingiustificatamente gravosi per i consumatori.

La risposta di Caronte&Tourist

"Prendiamo atto con rammarico del provvedimento con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha contestato a Caronte &Tourist un abuso di posizione dominante ritenendo ingiustificatamente gravosi i prezzi per il trasporto marittimo degli autoveicoli nello Stretto di Messina". E' quanto scrive la società di trasporto in replica alla sanzione ricevuta. "C&T ha posto sempre grande attenzione ai prezzi praticati per l'offerta del servizio di attraversamento dello Stretto - continua la nota - Sono anche stati commissionati studi economici da parte di professionisti di primario rilievo che hanno elaborato analisi di benchmark con operatori attivi a livello nazionale ed estero, soprattutto tra compagnie non destinatarie di contributi pubblici, come appunto è notoriamente Caronte & Tourist che non potrà che tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale".