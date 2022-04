Scioperi, si fermano il settore autotrasporti e quello degli aerei

Sciopero del settore aereo

Nello specifico, Enav informa che lunedì 11 aprile, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, è prevista un’azione di sciopero presso il Centro di Controllo d’Area di Milano, indetta dalle sigle sindacali Ugl-Ta e Unica. L'azienda che gestisce il traffico aereo in Italia assicura che "saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente". Accanto a loro si astengono dal lavoro anche i dipendenti della compagnia Vueling in Italia: lo sciopero è indetto dalle 13.00 alle 17.00 di oggi. Salvo eccezioni, le fasce orarie di tutela, cioè gli orari in cui i servizi saranno comunque garantiti, sono dalle 7:00 alle 10:00 del mattino e dalle 18.00 alle 21.00 di sera. Ad ogni modo i voli potrebbero subire ritardi e cancellazioni, quindi si raccomanda ai passeggeri di contattare la compagnia aerea per verificare l’effettiva operatività del proprio volo prima di recarsi in aeroporto e di anticipare i tempi di presentazione al check-in.