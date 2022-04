Parma, uccise il fidanzato della sua ex: condannato all’ergastolo

Patrick Mallardo, 19 anni, accusato dell'omicidio di Daniele Tanzi, fidanzato con l’ex ragazza dell’imputato, è stato condannato in primo grado

E' stato condannato all'ergastolo in primo grado, Patrick Mallardo, 19 anni, accusato dell'omicidio del coetaneo Daniele Tanzi, residente a Casalmaggiore. La vittima era l'attuale fidanzato dell’ex ragazza dell'imputato. Tanzi è stato ucciso con 33 coltellate la notte tra il 4 e il 5 maggio 2021 in una fabbrica abbandonata alle porte di Parma.

La sentenza

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di assise: per i giudici non c'è stata la premeditazione, come invece richiesto dal pm, ma al giovane sono stati imputati i futili motivi.