Duplice omicidio in Calabria: uccisi un uomo e una donna

Due persone, un uomo e una donna, sono state trovate senza vita lunedì sera all’interno di una macchina nelle campagne di Castrovillari, in provincia di Cosenza. I due sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Indagano i carabinieri: il movente è ancora da accertare, tra le ipotesi quella di una vendetta maturata negli ambienti della criminalità, non si sa ancora se comune o organizzata.

Le vittime sarebbero un pregiudicato e la sua compagna

Le vittime del duplice omicidio sarebbero un pregiudicato e la sua compagna. I carabinieri, secondo quanto si è appreso, avrebbero identificato le due persone uccise ma la loro identità non è stata ancora ufficializzata, in attesa che si concludano alcuni accertamenti investigativi. I cadaveri erano all'interno di un'automobile in contrada "Giammellona", in una zona isolata. Il corpo dell'uomo era nel vano portabagagli della vettura, mentre quello della donna era al posto di guida.