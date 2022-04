Meteo, le previsioni di lunedì 4 aprile

La settimana si aprirà con cielo coperto e deboli piogge sparse sul Centro-Sud e sulle Isole. Migliori le condizioni al Nord, dove la giornata dovrebbe essere serena o comunque poco nuvolosa. Sono queste le previsioni per lunedì 4 aprile. Temperature sostanzialmente stabili, il vento in direzioni variabili su tutta Italia. Mossi i mari ( LE PREVISIONI ).

Aumenta la pressione sulle Regioni del Nord Italia. In generale la giornata sarà caratterizzata da bel tempo, anche se con qualche differenza tra diverse zone: più sereno in pianura, irregolarmente nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Temperature tra i 5 e i 13°C a Milano, tra i 5 e gli 11°C a Torino. Le minime più basse saranno quelle di Bolzano, dove il termometro rischia di toccare i 2°C.

È invece attesa una perturbazione sul Centro Italia. Cielo coperto e deboli piogge soprattutto sulla Sardegna centro-meridionale, il basso Lazio e sui rilievi in Abruzzo e in Molise. Tempo tendente al soleggiato per il resto delle Regioni. A Firenze temperature comprese tra i 7 e i 16°C, a Roma tra i 7 e i 13°C. Campobasso scende fino a 1°C nei momenti più freddi della giornata, Perugia e Bologna fino ai 2°C.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Al contrario di quanto previsto al Nord, la pressione scenderà sulle Regioni del Sud. Anche qui il cielo sarà prevalentemente coperto per tutta la giornata, in particolare in Campania, Puglia, Basilicata e sull'alta Calabria. In queste zone, alle nuvole si accompagneranno locali precipitazioni, generalmente di debole intensità. Soffieranno venti moderati in arrivo dal Nordest. A Napoli si registreranno temperature comprese tra gli 8 e i 12°C, a Palermo tra gli 11 e i 15°C. Più freddo a Potenza, che non dovrebbe superare i 5-6°C di massima.