Meteo, le previsioni del 31 marzo: in arrivo pioggia e neve

Sarà una giornata di tempo instabile e precipitazioni su tutte le regioni, ma con un clima mite. Da venerdì l’aria gelida proveniente dalla Finlandia farà crollare le temperature e porterà nevicate anche a quote collinari

Dopo più di 100 giorni senza pioggia, giovedì 31 marzo continua sull’Italia l’influsso della perturbazione in arrivo dalle Baleari. Il tempo sarà instabile su tutte le regioni, con precipitazioni più probabili e diffuse su Alpi, Prealpi, Nord-Est e al Centro e al Sud peninsulare. Venti forti di Libeccio sui bacini occidentali dove i mari risulteranno molto mossi. Temperature in aumento ( LE PREVISIONI ).

In arrivo una perturbazione della Finlandia

La perturbazione delle Baleari, che mantiene un clima mite, porta piogge più intense sul Nord-Est e neve oltre i 1.400 metri. Al Centro precipitazioni quasi ovunque con neve sulle cime più alte, mentre al Sud tempo instabile su tutte le regioni. Venerdì arriverà anche una seconda perturbazione proveniente da Rovaniemi, in Finlandia porterà maltempo e aria gelida polare con nevicate a quote collinari. Al Centro-Sud da venerdì l'aria fredda si scontrerà con l'aria nordafricana preesistente e causerà temporali e grandinate. Inoltre, le ultime proiezioni modellistiche indicano la possibilità di un terzo ciclone gelido in arrivo tra domenica sera e lunedì.