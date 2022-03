Sky TG24 si rinnova, ecco il nuovo studio

Intarsi di legno e linee di luce, per guardare i fatti da tutti i punti di vista. Perché, oggi più che mai, per farsi un’opinione serve uno sguardo completo. Uno studio accogliente ma hi tech

Più calda, più tecnologica, più funzionale. Sky TG24 rinnova la sua casa. Uno studio tutto nuovo dal quale affacciarci sul mondo minuto dopo minuto. In un’epoca difficile e travolgente, abbiamo voluto creare un ambiente più intimo: la nostra casa - la casa delle notizie - a casa vostra. Intarsi di legno e linee di luce, per guardare i fatti da tutti i punti di vista. Perché, oggi più che mai, per farsi un’opinione serve uno sguardo completo. Uno studio accogliente ma hi tech: grafiche animate, interattività, set che cambiano a seconda del tema e del linguaggio. La tecnologia più avanzata al servizio delle scelte editoriali, per rendere ogni notizia più chiara e fruibile. Dall’uso approfondito dei dati alla realtà aumentata, dai mezzi tecnologici di ultima generazione all’integrazione tra linguaggio digitale e televisivo: l’innovazione sarà l’elemento irrinunciabile del nostro percorso. Cambiamo per raccontare il cambiamento. Cambiamo per essere sempre più ciò che siamo: Sky TG24.