Meteo, dopo mesi di siccità tornano le grandi piogge

In alcune aree del nostro Paese, soprattutto al Nord, non piove da oltre tre mesi. Dalla prossima settimana passeremo ad un periodo decisamente più instabile e movimentato: da mercoledì le piogge saranno molto intense e le Alpi faranno il pieno di neve come non si vedeva da tempo

La grave siccità che ha colpito l'Italia sta per finire: le grandi piogge potrebbero arrivare la prossima settimana tra martedì e mercoledì. La nuova configurazione meteo permetterà alle perturbazioni atlantiche di investire anche il nostro Paese con piogge forti su molte regioni. Dopo tante settimane di dominio anticiclonico, potremmo avere un surplus di precipitazioni specie al Centro Nord con le Alpi pronte a fare il pieno di neve come non si vedeva ormai da tanto tempo. Tanta pioggia cadrà nella giornata di mercoledì 30 con situazioni critiche di allerta in Liguria.

Le previsioni di lunedì 28 marzo

Tempo ancora anticiclonico al Nord, in attesa di un cambiamento che si farà strada già nella giornata di martedì. Nubi basse e foschie sulla Romagna, altrove soleggiato Temperature molto elevate con punte di 21-22 gradi. Al Centro qualche nube in più su Lazio e Abruzzo ma con scarsa possibilità di precipitazioni. Temperature in calo sulle regioni adriatiche, massime comprese tra 15 e 21 gradi. tra 16 e 22. Tempo moderatamente instabile al Sud con temperature sotto la norma e massime comprese tra 12 e 18 gradi.