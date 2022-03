Da Torino a Napoli, lunghe code per il nuovo "MoonSwatch"

Lunghe file in diverse città per l'orologio nato dalla collaborazione di Swatch con Omega ascolta articolo Condividi

Lunghe code nei negozi di molte città italiane per il "MoonSwatch". Gli appassionati di orologi si sono messi in fila dalla notte davanti ai negozi della Swatch per comprare l'ultimo modello dell'azienda, nato dalla collaborazione con Omega. Le immagini sono state riprese su molti account social, tra cui anche quello di Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram: "Arese, Torino, Napoli, Venezia, Roma. Tutto per portarsi a casa uno dei primi orologi della collezione Swatch-Omega".

La coda a Torino A Torino la fila davanti al negozio della Swatch occupava un intero isolato, da via Gramsci a piazza Carlo Felice nella centralissima via Roma. "Sono qui da ieri notte, mi sono attrezzato con zaino, sedia pieghevole e coperte", ha raccontato un trentenne. "Non è la prima volta - ha aggiunto un ragazzo -, ho fatto la stessa cosa davanti alla Apple in altre occasioni. Poi è arrivata la pandemia...". In coda c'era chi chiacchierava e chi faceva colazione in piedi, con brioche e caffè portati da casa per non perdere il posto.

Centinaia a Venezia Giovani in coda dall'una di notte anche a Venezia, davanti al negozio Swatch di San Salvador. I residenti delle Mercerie, la calle che porta da Rialto a San Marco dove hanno sede molti dei negozi delle griffe più famose, hanno tempestato di telefonate i Vigili urbani chiedendo il loro intervento per evitare i continui schiamazzi. Il nuovo modello è in vendita in Veneto solo a Venezia e Verona.

Le code a Napoli

Assembramenti a Bologna e Napoli Tante persone in fila anche a Bologna. Davanti al negozio del brand in via D'Azeglio, a due passi da piazza Maggiore, soprattutto giovani si sono messi in coda dalla notte e sembra che a metà mattina gli orologi disponibili fossero già quasi esauriti. Diversi anche i curiosi che si sono fermati a osservare la fila e a chiedere il motivo dell'assembramento. Sempre da venerdì sera, code anche a Napoli, con momenti di tensione scaturiti dal tentativo di creare una improvvisata 'lista d'attesa'. Per una delle undici versioni del nuovo prodotto, nato dalla collaborazione con il marchio Omega, il costo è di 260 euro.