Bari, furto in Basilica San Nicola: ritrovati gli oggetti sacri

I gioielli

approfondimento

Furto in Basilica San Nicola Bari: fermato a gip, 'non ero io'

Il tesoro ritrovato comprende l'anello di oro sfilato dal dito della statua, e soprattutto l'evangeliario con le tre sfere in argento, che è stato rinvenuto leggermente danneggiato, oltre al medaglione contenente una fiala della sacra manna. Portati via nel cuore della notte da un uomo che, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza, scavalcando la grata accanto alla torre campanaria, dove ha lasciato anche una impronta digitale, è entrato in chiesa sfondando una porta laterale in legno e lì riempiendo uno zaino con le monete che erano custodite nelle cassette delle offerte, per poi fuggire in sella ad una bicicletta, zaino in spalla. Quello stesso zaino che oggi è stato trovato sotterrato sul retro del casolare dove si nascondeva Farid