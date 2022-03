Covid, il Copasir vuole sentire Conte sulla missione russa in Italia

Il Copasir ha intenzione di sentire l’ex premier Giuseppe Conte in relazione alla missione russa in contrasto alla pandemia nel 2020. Lo riporta la versione online di Repubblica. Dal canto suo il leader dell’M5S aveva anticipato ieri a Napoli per la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie: "Questa vicenda è molto chiara e trasparente. In un momento di estrema difficoltà c'è stata disponibilità di Putin di mandare sanitari scortati da militari. Avvertii anche il ministro della Difesa e gli altri ministri. Aldilà dei complottisti sia il ministro della Difesa sia l'intelligence, davanti al Copasir, hanno testimoniato che la missione ha avuto solo uno sviluppo in ambito sanitario”.