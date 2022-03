Meteo, clima sempre più caldo e secco: le previsioni del 23 marzo

Siamo ai primi giorni di primavera ma l’Italia sta per essere interessata da un anticiclone africano di tipo estivo. Ovviamente non avrà gli stessi effetti del mese di luglio, ma arriveremo comunque fino a 8 gradi sopra la media con valori di 24 gradi in Pianura Padana

Molti saranno contenti del clima di questi giorni e soprattutto delle previsioni che indicano – per almeno una settimana – tempo soleggiato e mite. C‘è però il rovescio della medaglia con il clima che si sta tropicalizzando e porta problemi anche alle nostre latitudini per la forte mancanza d’acqua. Già mercoledì Milano toccherà i 20 gradi e nei prossimi giorni farà ancora più caldo. Tuttavia noteremo forti escurisioni termiche con caldo nelle ore centrali del giorno ma un crollo termico di notte e al primo mattino. Al Nord non pioverà nei prossimi 7-8 giorni e il periodo siccitoso potrebbe durare più a lungo. Nel weekend un cambiamento riguarderà solamente le isole maggiori e parte del Sud con piogge di scarsa e talvolta moderata intensità. (Leggi l'approfondimento: Giornata mondiale dell'acqua, miliardi di persone non ne hanno accesso)

Le previsioni di mercoledì 23 marzo

Siccità senza fine al Nord con un’altra giornata di tempo stabile e asciutto. Temperature in aumento con massime fino a 20 gradi. Anche al Centro sono previsti cieli sereni su tutte le regioni, poche nubi di passaggio e nulla più. Massime in rialzo e comprese tra 16 e 21 gradi. Il Sud sarà ancora bersaglio di qualche instabilità, specie tra bassa Calabria e Sicilia. Altrove tempo soleggiato e più caldo con massime che non supereranno i 16-18 gradi.