Paura per un forte boato a Venezia: aereo sfonda il muro del suono

Il forte frastuono è stato percepito in tutta la Laguna e in alcune zone del Trevigiano. Nella vicina base di Istrana sono in corso esercitazioni dell'Aeronautica militare

Momenti di paura a Venezia, quando verso le 12 è stato udito in tutta la città un forte boato simile a un’esplosione. Secondo le prime segnalazioni, il rimbombo è stato talmente potente da far tremare le finestre delle case della Laguna. Il rumore è stato sentito con maggior violenza nella zona Est, nella località Cavallino-Treporti, ma il boato è stato percepito in tutta la provincia veneziana e anche nel Trevigiano.

L’ipotesi più probabile è che il rombo sia dovuto allo sfondamento del muro del suono di un caccia militare, il cosiddetto boom sonico , abbastanza frequente nella zona vista la vicinanza della base dell'Aeronautica militare, a Istrana, in provincia di Treviso, dove, secondo quanto emerge, erano in corso esercitazioni.

Cosa è il boom sonico

Il boom sonico avviene quando un aereo raggiunge la velocità indicata come Mach 1. Il numero spiega il rapporto tra la velocità di un oggetto che si muove in un fluido e la velocità del suono in quello stesso fluido. Il boom sonico, quindi, può avvenire anche non appena l'aereo e il suono si trovano alla stessa velocità. È un fenomeno che avviene sempre, ma il boato che genera viene percepito a terra come più o meno violento a seconda della distanza.