Meteo, cielo coperto e temperature stabili: le previsioni del 18 marzo

Cielo coperto su quasi tutte le regioni e piogge, soprattutto dal pomeriggio, con temperature che non subiranno sostanziali variazioni. Sono queste le previsioni che ci attendono nelle prossime ore.

Le previsioni

In particolare, al Nord la giornata di sabato sarà contraddistinta da un tempo instabile sulle Alpi centro-occidentali, spesso coperto o molto nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 10 e 21 gradi. Al Centro cielo coperto sulle regioni peninsulari, anche con qualche piovasco pomeridiano sui versanti adriatici. In Sardegna, nubi irregolari. Al Sud la giornata trascorrerà con precipitazioni via via più diffuse su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ioniche. Tempo più asciutto sul resto dell'isola e sulla Campania occidentale.