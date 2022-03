Cambio ora legale, quando e come spostare le lancette dell'orologio

Cambio ora, l’orientamento dell’Ue

approfondimento

La questione dell’abolizione del cambio dell’ora è stata a lungo dibattuta all'interno dell'Ue: una prima richiesta di abolizione del cambio dell'ora era stata presentata già nel luglio 2018 dai Paesi del Nord Europa. Se Stati come la Norvegia, la Finlandia e tutti quelli dell'Europa settentrionale possono vantare giornate molto lunghe in estate, per cui anche l'orario unico può offrire molte ore di sole, per altre nazioni come la nostra o la Spagna lo spostamento delle lancette consente invece un risparmio energetico importante. La discussione all'interno della Commissione europea ha portato alla formulazione di diverse ipotesi, tra cui anche quella di dividere i Paesi del continente in blocchi, prevedendo un orario unico per tutto l'anno, con l'ora legale nei Paesi meridionali e l'ora solare in quelli settentrionali. A oggi però non è ancora stata presa alcuna decisione.