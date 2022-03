Polizia inaugura sezione multilingue dedicata a violenza di genere

Scienze

Per la Giornata internazionale della Donna, che si celebra ogni anno l’8 marzo, abbiamo scelto alcune delle scienziate italiane più note: da Rita Levi-Montalcini, che ha vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 1986, a Laura Bassi, considerata la prima donna a cui nel Settecento è stata ufficialmente affidata una cattedra universitaria, passando per l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima italiana nell'Esa

L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della Donna, dedicata al ricordo delle donne che si sono battute per la parità di genere e alla lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi. Per celebrare questa ricorrenza abbiamo scelto 10 delle scienziate italiane più famose. Partiamo da Rita Levi-Montalcini (1909-2012): neurologa e senatrice a vita, nel 1986 ha vinto il Premio Nobel per la Medicina per la scoperta del fattore di accrescimento della fibra nervosa noto come Ngf. È anche la prima donna a essere ammessa alla Pontificia accademia delle scienze