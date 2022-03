Meteo, le previsioni di martedì 8 marzo

I venti in arrivo dalla Russia continueranno a portare il freddo sulla Penisola. Soleggiato il Nord Est, più instabile il Nord Ovest. Precipitazioni al Centro e al Sud Italia, con nevicate previste da Abruzzo e Molise in giù

Gli stessi venti che hanno già riportato il freddo in Italia continuano a soffiare sul Paese anche martedì 8 marzo. Tempo stabile sul Nord Italia, mentre Centro e Sud saranno interessati da nubi e precipitazioni, con possibili nevicate anche a bassa quota e temperature sotto zero in diverse città italiane (LE PREVISIONI).