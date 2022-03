Caro gasolio, pescatori in sciopero: da stanotte non usciranno in mare

La decisione è stata presa durante un'assemblea a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. "Il caro gasolio non permette più di sostenere l'attività di pesca. Il comparto ha deciso di fermarsi", hanno fatto sapere

Per protestare contro i rincari del gasolio, da questa notte e per tutta la settimana dal 7 al 13 marzo i pescherecci delle marinerie italiane non usciranno in mare. Lo sciopero generale, come comunica l'Associazione Produttori Pesca, è stato deciso durante un'assemblea a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.