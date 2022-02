Dolore al ginocchio, Papa Francesco annulla la visita a Firenze

Il Pontefice è stato costretto ad annullare la visita a Firenze, prevista per il 27 febbraio, a causa dei problemi al ginocchio che lo assillano da un po’ di tempo. In mattinata però si è recato all'Ambasciata russa presso la Santa Sede per manifestare la sua preoccupazione per quello che sta succedendo in Ucraina

Papa Francesco è stato costretto ad annullare la sua visita a Firenze, prevista per il 27 febbraio, a causa dei problemi al ginocchio che lo assillano da un po’ di tempo. La sala stampa vaticana ha infatti confermato con una nota che "a causa di un'acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di mercoledì delle Ceneri il 2 marzo".

Il Papa ha visitato l'ambasciata russa

Guerra in Ucraina, Papa all'ambasciata russa presso la Santa sede

Papa Francesco invece si è recato nella mattina di venerdì 25 febbraio all'Ambasciata russa presso la Santa sede, in Via della Conciliazione. A quanto si è appreso, il Pontefice ha compiuto la visita per manifestare la sua preoccupazione per la guerra in corso in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).