Proteste studenti, Viminale a Prefetti: “Dialogo per isolare violenti"

Il capo di gabinetto del ministro dell'Interno Bruno Frattasi ha inviato una circolare a tutti i prefetti in vista della mobilitazione nazionale degli studenti indetta per venerdì, dopo la morte di due studenti impegnati in uno stage lavorativo. Il dialogo tra i questori e gli organizzatori delle manifestazioni studentesche, si legge nella circolare, "potrà costituire un efficace strumento per scongiurare possibili strumentalizzazioni delle istanze studentesche e per isolare le frange più radicalizzate della protesta". Nella nota si sottolinea anche come un "canale preventivo di dialogo con gli organizzatori delle manifestazioni" e il coinvolgimento dei dirigenti scolastici appaia necessario "in considerazione della delicatezza delle tematiche sollevate dal mondo studentesco e della correlata esigenza che ad essa corrisponda una sensibile capacità di ascolto e mediazione".