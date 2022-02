Meteo, le previsioni di venerdì 11 febbraio

La giornata sarà caratterizzata dall’alta pressione. Possibili cieli coperti e fenomeni di nebbia al Nord. Al Centro il tempo andrà ad annuvolarsi in serata mentre al Sud sarà più soleggiato. Nel corso della giornata previsto un peggioramento in Lombardia, Emilia Romagna e Marche e alto Abruzzo

Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 11 febbraio indicano che ci saranno cielo coperto e localmente nebbioso al Nord, tendenzialmente nuvoloso anche al Centro, in particolare dalla sera. Al Sud invece è prevista una giornata soleggiata. In tarda serata l’ingresso dei venti di Bora e Grecale, causerà un peggioramento in Lombardia, Emilia Romagna e Marche e alto Abruzzo ( LE PREVISIONI METEO ).

Le previsioni meteo di venerdì 11 febbraio al Nord

Nelle regioni settentrionali si segnala l’arrivo di venti umidi in arrivo da Sud. I cieli saranno coperti, con possibili deboli piogge sulla Liguria. Possibili foschie o nebbie sulla Pianura padana. Cielo poco nuvoloso sui settori alpini. In tarda serata poi previsti rovesci sparsi in Emilia Romagna e basso Veneto. Le temperature avranno valori massimi attesi tra i 7 gradi di Aosta e i 14 di Bolzano.

Le previsioni meteo di venerdì 11 febbraio al Centro e in Sardegna

Al Centro la pressione è in lieve calo. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo coperto sulla Toscana, ma senza piogge. Nelle altre zone il cielo si presenterà a tratti irregolarmente nuvoloso, mentre sarà sereno in Sardegna. Previsto in tarda serata e nella notte un peggioramento su Marche e Abruzzo. Le temperature oscilleranno con valori massimi compresi tra i 10 di Pescara e i 17 di Cagliari.

Le previsioni meteo di venerdì 11 febbraio al Sud e in Sicilia

Le regioni meridionali saranno interessate dall'alta pressione che garantirà una giornata di bel tempo prevalente. Cieli sereni o poco nuvolosi. I mari saranno generalmente mossi. Le temperature avranno valori massimi attesi tra i 13 di Potenza e i 16-17 di Palermo, Bari e Catanzaro.