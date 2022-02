Meteo, aria di primavera ma possibile irruzione gelida nel weekend

L’anticiclone, ben posizionato sull’Italia, garantirà ancora qualche giornata di sole da Nord a Sud. Nebbie e nubi basse torneranno da giovedì in Pianura Padana ma il contesto generale sarà improntato alla stabilità. Nel weekend è attesa la discesa di aria fredda che ci riporterà in una situazione più invernale. E per San Valentino ci sarà una grande sorpresa: la neve

In questi giorni ci troviamo in una bolla anticiclonica con una quiete meteorologica davvero insolita per questo periodo dell’anno. L’alta pressione sembra però avere i giorni contati: nei prossimi giorni ne avremo la conferma (siamo ancora in bilico), ma da venerdì 11 febbraio ci attendiamo i primi segnali di un vero ribaltone.

Cambiamento nel weekend

L’alta pressione lascerà aperto lo spazio per l’arrivo di una perturbazione in grado di provocare qualche disturbo già nella serata di venerdì. Dapprima saranno coinvolti alcuni tratti del Nord, poi rapidamente la perturbazione scivolerà verso le regioni centro-meridionali. Il meteo peggiorerà ulteriormente nel weekend. Il tutto sarà accompagnato da un generale calo delle temperature. Questo peggioramento dovrebbe fare da apripista ad una fase di maltempo più intensa, a partire dalla giornata di San Valentino.

Le previsioni di giovedì 10 febbraio



Al Nord tempo anticiclonico con nubi basse sulla Liguria e banchi di nebbia in pianura Molto solle sulle Alpi e lungo le coste orientali. Massime in leggero calo e comprese tra 10 e 14 gradi. Tempo primaverile al Centro con cielo sereno quasi ovunque. Su Toscana e Umbria sono attese nebbie nelle valli. Valori massimi compresi tra 12 e 16 gradi. Meteo clemente al Sud, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in lieve ripresa con massime fino a 18 gradi