Sassari, rissa tra ragazze con tirapugni: giudice le toglie a genitori

Per quel pestaggio il Giudice del Tribunale per i minorenni di Sassari ha deciso di applicare la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti delle due ragazze

I fatti risalgono al 25 gennaio scorso ed erano stati ripresi all’esterno dell’Istituto Alberghiero di Sassari in un video diventato virale. Per quel pestaggio è arrivata la decisione del Giudice del Tribunale per i minorenni di Sassari che ha deciso di applicare la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti delle due minorenni. Nelle immagini si vede una ragazza di 16 anni che viene violentemente colpita da una sua coetanea con un tirapugni, mentre le compagne di scuola rimangono a guardare la scena senza intervenire anzi, cellulare alla mano, iniziano a riprenderle. Attraverso i video diffusi sui social la polizia ha individuato le due protagoniste della violenta rissa per le quali ora il giudice ha deciso l’allontanamento da casa.