Sassari, rissa tra ragazze fuori scuola: 16enne ferita con tirapugni

Lite tra ragazze fuori dalla scuola, video virale su social

Il litigio è scoppiato all'uscita delle lezioni dell'Istituto Alberghiero. La 16enne è stata colpita al volto con un tirapugni da una sua coetanea che ha continuato a picchiarla sotto lo sguardo di decine di ragazzi che, anzichè fermarla, hanno ripreso tutto con gli smartphone per poi pubblicare i filmati sui canali social. Video diventati in poche ore virali e sui quali la polizia sta indagando per cercare di indentificare le due studentesse, in particolare la ragazza che ha usato il tirapugni, considerato a tutti gli effetti un'arma bianca e perciò vietato.