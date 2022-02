Atletica, Marcell Jacobs torna in gara oggi: corre i 60 m a Berlino

Il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs torna a gareggiare oggi pomeriggio a Berlino per i 60 metri. Lo ricorda la Federatletica in una nota. Gli avversari saranno il francese Jimmy Vicaut, a cui Jacobs ha soffiato il record europeo dei 100 metri, il tedesco Kevin Kranz, battuto dall'italiano nell'Euroindoor di Torun e l’ivoriano Arthur Cissé, che superò l'azzurro lo scorso anno proprio a Berlino. Quello dell’Istaf Indoor di Berlino è il debutto stagionale del campione italiano, medaglia d'oro anche nella 4x100 a Tokyo 2020 .

La batteria di Jacobs

"In batteria in corsia quattro - scrive la Federatletica - Jacobs trova subito Cissé. Un anno fa, che sportivamente parlando per Jacobs equivale a un’era geologica, alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca l’azzurro dovette cedergli in finale. Lo sprinter della Costa d’Avorio vinse eguagliando il personale di 6.53, superando per due centesimi il velocista di Desenzano del Garda che aprì la stagione con 6.55." Per Cissé si tratta della seconda uscita stagionale. Jacobs invece è al debutto, dopo il raduno a Tenerife, con una condizione che lascia al campione olimpico italiano "sensazioni ottime".