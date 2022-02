Meteo, le previsioni di venerdì 4 febbraio

Le previsioni al Nord

Al Nord venti umidi e cielo in gran parte coperto su tutte le regioni, anche con qualche pioggia in Liguria e più occasionale in Emilia. Nebbie mattutine sulle vallate alpine e prealpine. Temperature massime comprese tra gli 8° di Aosta e i 12° di Bolzano, Trieste, Trento e Genova.

Le previsioni al Centro

Tempo in peggioramento al Centro, con cielo coperto su molte regioni (meno sui versanti adriatici) e piogge sulla Toscana settentrionale. Venti deboli meridionali. Temperature massime comprese tra i 10° de L'Aquila e i 18° di Cagliari.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Pressione stabile al Sud, con cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto su Campania, bassa Basilicata e Calabria, altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature massime comprese fra i 9° di Potenza e i 17° di Palermo.