Calano i ricoverati in rianimazione: sono 1.584, cioè 9 in meno del giorno prima. In aumento, invece, i ricoverati negli altri reparti che salgono a 19.913 (+ 296). In 24 ore registrati 57.715 nuovi casi su 478.314 tamponi. Il tasso di positività si attesa al 12,1%