Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 31 gennaio

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 10.983.116. Le vittime in totale sono 146.498, con 349 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 8.244.012 in totale. Sono invece 2.571.109 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 170.631.727 - di cui 81.342.858 processati con test molecolare e 89.288.869 con test antigenico rapido -, in aumento di 478.314 rispetto al 30 gennaio. Le persone testate sono finora 48.563.681, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La regione Campania comunica che 20 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 12/01 e il 28/01 2022. La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 350 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 5 casi in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 958 nuovi positivi, 10 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 271 sono relativi a giorni precedenti al 27/01/22 e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 31/01/22 N. 3 il 30/01/22 - N. 16 il 29/01/22 N. 8 il 28/01/22 - N. 1 il 23/01/22.