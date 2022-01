Meteo, le previsioni di lunedì 31 gennaio

La settimana inizia col tempo in peggioramento su gran parte dell’Italia. Attesa nebbia al Nord sulle zone pianeggianti. Nubi e qualche pioggia anche al Centro. Al Sud, precipitazioni prima su Campania e Calabria e poi, in tarda serata, sul resto delle regioni Condividi

Meteo in peggioramento su gran parte dell’Italia: è questa la previsione degli esperti per lunedì 31 gennaio. Al Nord è attesa nebbia sulle zone pianeggianti, al Centro nubi via via più diffuse e qualche debole pioggia, al Sud brutto tempo prima su Campania e Calabria tirrenica e poi in nottata sul resto delle regioni. I venti occidentali più umidi anticiperanno l’arrivo del Maestrale in serata (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Al Nord è previsto un lunedì con cielo spesso coperto sulle zone di pianura, con nebbia anche fitta in alcune aree. Poco nuvoloso, invece, lungo i settori alpini. Possibilità di qualche pioggia sui settori costieri della Liguria. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi attesi vanno dai 6 gradi di Venezia ai 14 di Trento e Bolzano. A Milano nebbia in mattinata e poi cielo più sereno nel pomeriggio: termometro tra 1 e 9 gradi. A Torino temperature tra -1 e 9 gradi, cielo sereno.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Il tempo peggiora anche al Centro. Il cielo, dopo l’arrivo di correnti più umide meridionali, risulterà spesso coperto. Attese precipitazioni a carattere sparso su tutte le regioni. Prevista neve sull’Appennino sopra i 1.300-1.500 metri, in calo tra la sera e la notte successiva fino a 900 metri. Nubi in aumento anche sulla Sardegna, ma con rare piogge. In serata forte Maestrale. Per le temperature, attese punte massime di 11 gradi a Roma, 10 a Firenze e 12 a Pescara. Nella capitale possibile qualche debole pioggia, nel capoluogo toscano pioggia al mattino e cielo coperto nel pomeriggio.