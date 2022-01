Mattarella bis, piccolo Alfiere gli scrive: “Ora mi congratulo io”

A scrivere al rieletto Capo dello Stato è stato Mattia Piccoli, il bimbo dodicenne di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, che a dicembre scorso aveva ricevuto proprio dalle mani di Mattarella l'attestato di Alfiere della Repubblica per il supporto dato alla sua famiglia

"Caro Presidente Mattarella, ho sentito che verrà rieletto e sono molto felice di questa sua decisione, perché' credevo non volesse più essere il nostro Presidente ed ero molto dispiaciuto di questo. Adesso sono io a farle i complimenti, che da parte del mio fratellino Andrea". A scrivere una lettera al Capo dello Stato nel giorno della sua rielezione è stato Mattia Piccoli, il bimbo dodicenne di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, che a dicembre scorso aveva ricevuto proprio dalle mani del Capo dello Stato l'attestato di Alfiere della Repubblica per il supporto dato alla sua famiglia ( LO SPECIALE MATTARELLA BIS - IL DISCORSO DI MATTARELLA - LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO ).

Il contenuto della lettera

Un riconoscimento all'assistenza al papà malato di Alzheimer da quanto lui aveva sei anni. "Sono molto contento - dice Mattia nella lettera riportata dal Corriere del Veneto - perché per altri sette anni avremo la sua guida sicura e rassicurante". Il bimbo conclude la missiva con un suggerimento: "Vorrei che tra le tantissime cose da sistemare potesse pensare anche alle persone ammalate giovani di Alzheimer, come il mio caro papà, e alle famiglie sempre in mezzo alla tempesta. come la mia".