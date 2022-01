Meteo, weekend stabile: pioggia e freddo da lunedì

Un vasto anticiclone detta le regole sul nostro Paese e non sembra intenzionato a lasciare le nostre latitudini. Il freddo, inizialmente previsto per i giorni della Merla, arriverà con qualche giorno di ritardo. Solo al Sud e sul basso Adriatico sono previste delle piogge e nevicate a quote medio alte. Nebbia al Nord in attesa del favonio che farà rialzare temporaneamente le temperature