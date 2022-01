Polemica per lo spot di Subito.it su Genova. Bucci: ritiri pubblicità

Lo spot di Subito.it ha fatto arrabbiare il sindaco di Genova, Marco Bucci, che in un post su Facebook si dice "pronto a scrivere ai vertici dell'azienda titolare di Subito.it perché ritirino lo spot pubblicitario che sta andando in onda sui principali network televisivi nazionali". Il motivo, secondo Bucci, è che "l'immagine dei genovesi, attraverso il pensiero di uno dei protagonisti dello spot, è stereotipata in quella di chi cerca di arrembare una fregatura al cliente del portale web che si salva grazie al rigido protocollo in atto da parte dell'azienda mediatrice di vendite".

"Mancanza di rispetto per i genovesi"

Per il primo cittadino è "una mancanza di rispetto nei confronti dei genovesi che, peraltro, storicamente sono conosciuti semmai come parsimoniosi e non come dei "tira pacchi". Comprendo e condivido, dunque, le tante lamentele che si stanno scatenando sui social e quelle che sono arrivate attraverso mail e messaggi al sottoscritto". A tal proposito, il sindaco confida "che il team di Subito.it provveda a ricompensare Genova e i genovesi con la scena e lo spazio che meritano e non dipingendoli come venditori di biciclette dalle ruote quadrate".