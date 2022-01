Meteo, le previsioni di mercoledì 26 gennaio. VIDEO

Sono due le situazioni da tenere sott’occhio: l’Italia del Sud è interessata dal Burian che continua a mantenere condizioni fredde e perturbate. Sul resto del Paese invece si sta espandendo un grosso anticiclone pronto a resistere per diversi giorni. Il sole sarà protagonista sulle regioni centrali, insidia nebbie (e smog) sulle pianure del Nord

Inverno sottotono sull’Italia con una situazione meteo capovolta che vede il Sud preda di venti freddi e nevicate a bassa quota e il Nord attanagliato dall’alta pressione. Queste differenze si accentueranno nei prossimi giorni. Proseguirà la lunga fase siccitosa al Settentrione e, con l’ingresso del favonio, le temperature (solo temporaneamente) potrebbero schizzare su valori primaverili. Al Sud invece torneranno le piogge e anche la neve a quote relativamente basse.

Le previsioni di mercoledì

approfondimento

Quali sono i giorni della merla (e cosa succederà quest’anno)

Al Nord nebbie e nubi basse in Val Padana con temperature sotto lo zero di notte e al primo mattino. Soleggiato sulle Alpi e lungo le coste. Temperature senza cambiamenti di rilievo con massime tra 5 e 10 gradi. Nuvoloso al Centro con isolate pioviggini sulla Toscana e nebbie nelle vallate. Soleggiato lungo le coste. Massime comprese tra 5 e 11 gradi. Al Sud tempo variabile con locali piogge su Bassa Calabria e Sicilia tirrenica. Massime in temporaneo aumento con valori fino a 14 gradi.