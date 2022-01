Ferrara, il medico no vax Roberto Marescotti morto di Covid

Il medico 64enne, sospeso dall'Ordine, è morto mentre era ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Cona. Era vicino al movimento "No paura day", promotore di alcune manifestazioni contro il Green Pass e il vaccino che si erano tenute a Ferrara

E’ morto a 64 anni nell’ospedale di Cona, nel ferrarese, Roberto Marescotti, medico no vax, sospeso dall’ordine dei medici, che non credeva al pericolo del Covid (IL LIVEBLOG SULLA PANDEMIA). Marescotti, ricorda Repubblica, era vicino al movimento "No paura day", promotore di alcune manifestazioni contro il Green Pass e il vaccino che si erano tenute a Ferrara. Aveva pubblicato un libro sulla pandemia, intitolato "Un mostro chiamato virus".

Le cure a casa, poi il ricovero

Dopo aver contratto il virus, in un primo momento si era curato in casa con i suoi rimedi, gli stessi che prescriveva ai pazienti No Vax. Quando le sue condizioni sono peggiorate, sono stati i familiari a chiamare il 118. Marescotti è morto il 18 gennaio mentre si trovava in terapia all’ospedale Sant’Anna di Cona.