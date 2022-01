Meteo, Italia al gelo: neve al Centro sud e nebbia al Nord

La settimana appena iniziata si preannuncia piuttosto movimentata: nei prossimi giorni si faranno sentire gli effetti di un'irruzione di aria gelida proveniente dai Balcani. Il tempo risulterà stabile sulle regioni settentrionali ma con nebbie fitte al mattino e in serata sulle zone pianeggianti

Freddo ovunque, con neve fino alla pianura al Centrosud e nebbia al Nord: l'Italia nei prossimi giorni sarà divisa in due sul fronte meteorologico, ma con temperature rigide su tutte le regioni. Un vasto anticiclone avanzerà ulteriormente sulle regioni settentrionali, garantendo una fase di tempo più stabile. Ma il rovescio della medaglia sarà segnato da nebbie anche fitte, nubi basse e forte inquinamento nei centri urbani. Sul medio e basso versante adriatico e al Sud, oltre alle piogge, potranno anche cadere fiocchi bianchi fino a quote di pianura.

Le previsioni di martedì 25 gennaio

La situazione rimarrà invariata. L’alta pressione delle Azzorre tenderà ad espandersi con sempre maggiore decisione sull'Italia: nebbie fitte al mattino sulle regioni settentrionali con sole in montagna. Qualche occasionale piovasco potrà ancora interessare la Puglia e la Basilicata, in esaurimento entro le ore serali. Fino a giovedì 27 il meteo tornerà più tranquillo su gran parte del Paese, con le solite eccezioni dovute alla nebbia in Valpadana, a tratti anche fitta e persistente. Nubi basse potranno avvolgere anche le coste della Liguria e della Toscana, con il rischio di qualche debole pioviggine.