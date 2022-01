Taranto, sparatoria in centro: feriti 2 agenti, fermato un uomo. VIDEO

Il 42enne è stato bloccato dalla Squadra Mobile della Questura dopo il conflitto a fuoco in pieno giorno in cui sono rimasti feriti due agenti di polizia. Uno, colpito al costato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale ma le sue condizioni sarebbero rassicuranti

Due agenti di Polizia sono rimasti feriti questa mattina in una sparatoria in pieno centro a Taranto. Un uomo di 42 anni, con precedenti, è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile poco dopo. Uno dei due poliziotti feriti è stato colpito al costato e trasportato in codice rosso in ospedale: le sue condizioni sarebbero comunque rassicuranti.