Roseto Valfortore, il borgo offre 5mila euro a chi si trasferisce

Cinquemila euro a chi decide di avviare un’attività o trasferirsi in un piccolo comune pugliese. E’ l’iniziativa di Roseto Valfortore, piccolo centro montano della Puglia (annoverato tra i Borghi più belli d'Italia), per combattere lo spopolamento che da anni depaupera il suo territorio.

L’iniziativa è stata avviata dal sindaco Lucilla Parisi, grazie a un finanziamento straordinario del Ministero dell'Interno destinato alle aree interne marginali.

Favorire nuove attività per contrastare lo spopolamento

L'obiettivo è favorire il ritorno o la permanenza in paese di nuove attività attraverso un contributo economico una tantum e a fondo perduto, per far fronte ad una situazione che vede diminuire di giorno in giorno l'offerta commerciale e di servizi e aumentare il flusso migratorio di chi abbandona il luogo di nascita, con una netta diminuzione della popolazione residente.