Delia, si potrà acquistare casa a un euro

"Cerchiamo così - ha spiegato il sindaco Gianfilippo Bancheri - di recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, frenando in maniera sensibile il progressivo abbandono di quegli immobili del centro storico che risultano in questo momento in uno stato di degrado fisico e funzionale"

Anche a Delia, nel Nisseno, si potrà comprare casa a un euro. Il consiglio comunale ha approvato il regolamento che disciplina la cessione agevolata degli immobili ricadenti nel territorio comunale (foto presa dal profilo Facebook del sindaco). (IL CASO DI SAMBUCO DI SICILIA)

Le dichiarazioni

"Cerchiamo così - ha spiegato il sindaco Gianfilippo Bancheri - di recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, frenando in maniera sensibile il progressivo abbandono di quegli immobili del centro storico che risultano in questo momento in uno stato di degrado fisico e funzionale. Ciò favorirebbe nuovi insediamenti abitativi dando ossigeno alle attività locali nel settore edile". Poi: "L'obiettivo è, per l'amministrazione, quello di recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, rivitalizzando il centro storico e favorendo nuovi insediamenti abitativi, attività turistico-ricettive, negozi o botteghe artigianali", conclude il sindaco.