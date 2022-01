6/11 ©Ansa

Superano la soglia fissata per rimanere in zona gialla (30%) Calabria, Friuli, Liguria, Lombardia, Sicilia, Valle d'Aosta, Umbria. Valle d’Aosta e Calabria vanno anche oltre i parametri stabiliti per restare in fascia arancione (40%), mentre la Liguria si assesta sul limite

Il portale Covid di Agenas