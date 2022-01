Lorenzo e la sfida a scacchi persa contro il campione britannico

A volte basta poco a realizzare un sogno. Altre volte basta pochissimo a farlo andare in frantumi. E’ il caso di Lorenzo Candian, 14 anni, di Treviso (foto da Facebook), squalificato durante una sfida a scacchi per colpa del suo telefonino.

La partita

Pensate ad una partita a scacchi. Da una parte Lorenzo dall’altro il campione Nigel Short, vicecampione del mondo. Sullo sfondo i presenti totalmente increduli. Sì perchè il ragazzo, partito inizialmente in svantaggio è poi andato in vantaggio proprio per un errore di Short. Avrebbe potuto vincere Lorenzo se non ci fosse stato il trillo del cellulare.