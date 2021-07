Giornata mondiale degli scacchi, le canzoni che parlano del gioco

Il 20 luglio, come ogni anno, è il giorno dedicato al gioco di strategia. Passatempo, ma anche competizione, per milioni di appassionati nel mondo, i pezzi e le caselle in bianco e nero come metafora della vita hanno spesso trovato spazio nella musica con citazioni in diversi brani Condividi:

Il 20 luglio, come ogni anno dal 1966, si festeggia la giornata internazionale degli scacchi. La ricorrenza cade nello stesso giorno in cui nel 1924 a Parigi, in Francia, venne fondata la FIDE, la federazione internazionale del gioco di strategia. Passatempo, ma anche competizione, per milioni di appassionati nel mondo, gli scacchi rappresentano spesso anche una metafora di situazioni di vita. Ed anche per questo in molti casi i pezzi e le caselle in bianco e nero hanno trovato spazio nella musica con citazioni in diversi brani italiani e internazionali.



È troppo tempo amore

Che noi giochiamo a scacchi

Mi dicono che stai vincendo e ridono da matti

Ma io non lo sapevo che era una partita

Posso dartela vinta e tenermi la mia vita

Che noi giochiamo a scacchi

Mi dicono che stai vincendo e ridono da matti

Ma io non lo sapevo che era una partita

Posso dartela vinta e tenermi la mia vita

Scacchi e tarocchi - Francesco De Gregori Erano bocca e occhi, scacchi e tarocchi

Erano occhi e brace

Erano giovani e forti, erano giovani vite

Dentro una fornace

Parlando del naufragio della London Valour - Fabrizio De André E il pasticciere e il poeta

E il paralitico e la sua coperta

Si ritrovarono sul molo

Con sorrisi da cruciverba

A sorseggiarsi il capitano

Che si sparava negli occhi

E il pomeriggio a dimenticarlo

Con le sue pipe e i suoi scacchi

Io e le cose - Giorgio Gaber E gli alberi, le spiagge e i cani e i gatti

E strani oggetti che cito alla rinfusa

Il tavolo, la stanza, una camicia appesa

Le carte coi tarocchi e poi gli eterni scacchi

Cantautore piccolino - Sergio Cammariere Bruno Lauzi un po' in disparte

Gioca a scacchi con Endrigo

Linea d'ombra - Jovanotti Accanto e attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera

Dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera

Ed ho paura di essere mangiato

Ed ho paura pure di mangiare

Giù le mani da Caino - Frankie Hi Nrg Muovono la tua coscienza sopra a una scacchiera

Pedina bianca tu difendi una regina nera che divora vite umane

In ogni direzione mentre tu chiudi gli occhi ed apri la bocca come il pescecane

Chessboards - Killing Joke All these changes we shall witness

I will try to understand

Share your grief and your confusion, compassion in us cries

No divine intervention, only moves on black and white

Great schemes, great schemes are also made of these TRADUZIONE A tutti questi cambiamenti assisteremo

Cercherò di capire

Condividi il tuo dolore e la tua confusione, la compassione in noi grida

Nessun intervento divino, si muove solo in bianco e nero

Grandi schemi, grandi schemi sono fatti anche di queste

Da Mystery Of Chessboxin' - Wu-Tang Clan The game of chess is like a sword fight

You must think first before you move

Toad style is immensely strong and immune to nearly any weapon

When it's properly used it's almost invincible TRADUZIONE Il gioco degli scacchi è come un combattimento con la spada

Si deve pensare prima, prima di spostare

Lo stile di Toad è immensamente forte, e immune a quasi qualsiasi arma

Quando è utilizzato correttamente, è quasi invincibile

Padrino - Smash Mouth Life imitates the game of chess

You can be the rook or the pawn

But if you have the strategy that's best



TRADUZIONE La vita imita il gioco degli scacchi

Si può essere la torre o il pedone

Ma se avete la strategia è meglio

Chess - Rivers Cuomo Chess is such a difficult game

There's so many pieces

So many squares where you can go

So few promises Never you mind all the others

Anticipating your next move

I know it's hard

'Cause you've got a lot to do TRADUZIONE

Gli scacchi sono un gioco difficile

Ci sono molti pezzi

Così molte piazze dove si può andare

Così poche promesse

Non si mente a tutti gli altri

Anticipando la prossima mossa

Lo so che è difficile, perche hai un sacco da fare

Game face - Public Enemy Hip hop's like a chess game, discussin' the war

Strategize, move like masterminds TRADUZIONE



L'hip hop è come una partita a scacchi, discutendo la guerra

Fare strategie, muoversi come mandanti