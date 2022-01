Reddito di cittadinanza, Green pass per accedere ai centri impiego

Lo scopo è chiaro: vaccinarsi per evitare di restare senza reddito di cittadinanza. E’ quanto si evince dalla legge di Bilancio e dal decreto del 7 gennaio che restringe ulteriormente le regole che disciplinano il sussidio. In sostanza il Green pass diventa praticamente obbligatorio per poter mantenere il Reddito di cittadinanza dato che chi lo percepisce dovrà obbligatoriamente frequentare i centri per l'impiego e per entrare negli uffici dovrà presentare almeno il Green pass light (quello che si ottiene con il tampone). Dunque per entrare in banca o in un ufficio postale dall'1 febbraio si dovrà presentare la certificazione. Ma non solo: chi non è vaccinato o quantomeno tamponato non potrà entrare nei centri per l'impiego.