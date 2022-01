Meteo, freddo fino a venerdì: nel weekend rialzo delle temperature

L'afflusso di aria fredda di origine artica che sta interessando il nostro Paese durerà fino a venerdì. In seguito l’alta pressione delle Azzorre, che sta diventando sempre più imponente, conquisterà l'Italia con tempo più mite. Venerdì le temperature continueranno ad essere fredde di giorno e gelide di notte e al primo mattino. Al Nord in pianura si potranno toccare -6 gradi, e a circa 1200 metri fino a -14. Al Centro i valori notturni saranno quasi ovunque sottozero in Toscana e Umbria, vicinissimi allo zero nel Lazio – Roma inclusa. Temperature un po’ più alte al Sud.

Più mite nel weekend

Con l'arrivo del mega anticiclone terminerà l'afflusso di aria fredda. Ne gioveranno le temperature che di giorno che di giorno saliranno fino a 12-14 gradi su molte città. Aumenteranno anche le minime e non si attendono gelate. Questa situazione proseguirà anche con l'inizio della prossima settimana, dopo di che non è escluso l’arrivo di una nuova irruzione di aria artica con l'ennesimo abbassamento delle temperature.