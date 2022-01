Covid, da Roma a Venezia: contagi e quarantene svuotano città d’arte

11/11 ©Ansa

Le nuove misure anti-Covid, secondo Coldiretti, hanno stravolto le abitudini alimentari di circa 10 milioni di italiani. Il risultato è un calo verticale dei consumi in bar, ristoranti e pizzerie dove, per esempio, è precluso l'accesso a 5 milioni di italiani no vax, senza Green pass rafforzato. Il crescente numero di persone in isolamento o in quarantena avrebbe determinato anche il boom delle consegne a domicilio